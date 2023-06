Και επίσημα «κανονιέρης» ο Χάβερτς, ανακοίνωσε τη μεταγραφή του η Άρσεναλ!

Παραμένει Λονδρέζος αλλά με άλλη φανέλα ο Κάι Χάβερτς!

Η Άρσεναλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γερμανού μεσοεπιθετικού, που άφησε την Τσέλσι μετά από μια τριετία.

Οι «κανονιέρηδες» δημοσίευσαν ένα βίντεο με τον 24χρονο ποδοσφαιριστή να ποζάρει με την εμφάνιση του συλλόγου, ενισχύοντας σε μεγάλο βαθμό τη γραμμή κρούσης του Μίκελ Αρτέτα.

Στη σχετική ανακοίνωση γίνεται λόγος για πολυετές συμβόλαιο, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αναφέρει πως το deal έκλεισε στα 75 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα είχε διαρρεύσει βίντεο με τις πρώτες δηλώσεις του Χάβερτς.

Την ίδια ώρα, οι Λονδρέζοι προχωρούν για την απόκτηση του Ντέκλαν Ράις από τη Γουέστ Χαμ.

We keep moving forward.​



Kai Havertz is a Gunner ❤️ pic.twitter.com/76j5BStw9e