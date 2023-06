Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ στην Ίντερ για τον Ονάνα

Ο Αντρέ Ονάνα είναι ακόμα ένα μέλος του Άγιαξ του Έρικ Τεν Χαγκ που ενδέχεται να κάνει το... δρομολόγιο Άμστερνταμ - Μάντσεστερ για λογαριασμό της Γιουνάιτεντ, έπειτα από τους Λισάντρο Μαρτίνες, Άντονι, Φαν Ντε Μπέεκ και φυσικά τον ίδιο τον Ολλανδό κόουτς. Ο τεχνικός των Κόκκινων Διαβόλων ζήτησε τον διεθνή Καμερουνέζο τερματοφύλακα ως αντικαταστάτη του Νταβίντ Ντε Χέα.

Σύμφωνα με τον Νικολό Σιρά η Γιουνάιτεντ σκοπεύει να καταθέσει πρόταση 45-50 εκατομμύριο ευρώ στην Ίντερ, η οποία απαιτεί 60 εκατομμύρια. Ο 27χρονος έχει συμβόλαιο με τους Νεραντζούρι μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με απολαβές 6 εκατομμυρίων ευρώ.

#ManchesterUnited are ready to offer €45-50M to #Inter (want 60M) to try to sign André #Onana. #TenHag loves him since Ajax times. For the goalkeeper ready a contract until 2028 (€6M/year). #transfers #MUFC https://t.co/SABdQbzd00