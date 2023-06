Πέρασε ιατρικά ο Μάντισον και ανακοινώνεται από την Τότεναμ

Η πρώτη επιθυμία του Άγγελου Ποστέκογλου ως προπονητής της Τότεναμ θα ικανοποιηθεί. Ο Ελληνοαυστραλός κόουτς ζήτησε τον Τζέιμς Μάντισον και η διοίκηση των Σπερς ήρθε σε συμφωνία με τη Λέστερ, αντί ενός ποσού κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Ο διεθνής Άγγλος μεσοεπιθετικός πέρασε ήδη την πρώτη φάση των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων και τις επόμενες ώρες αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές και να ανακοινωθεί η μεταγραφή με κάθε επισημότητα.

Οι Αλεπούδες τον απέκτησαν το 2018 από τη Νόριτς αντί 25 εκατομμυρίων ευρώ και την τελευταία του σεζόν μέτρησε 32 εμφανίσεις, δέκα γκολ και εννέα ασίστ. Συνολικά με τη Λέστερ μέτρησε 203 συμμετοχές, σκόραρε 55 γκολ και μοίρασε 41 ασίστ.

James Maddison has completed first part of medical tests as new Tottenham player, as expected. ✅⚪️🩺 #THFC

£40m deal to be announced soon — here we go confirmed. pic.twitter.com/qXqAhkbCJN