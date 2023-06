Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας ο Κοουτίνιο

Κινείται για την απόκτηση του Φελίπε Κοουτίνιο η Μπεσίκτας!

Η τουρκική ομάδα προέρχεται από μια κακή σεζόν, όπου βγήκε τρίτη στο πρωτάθλημα και υπέστη αποκλεισμό-σοκ από την Ανκαραγκουτσού στο κύπελλο και θέλει να κάνει ολικό λίφτινγκ με αλλαγές στο ρόστερ της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Έτσι, μια από τις περιπτώσεις που εξετάζονται είναι του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού, με τους «αετούς» να προσφέρουν στην Άστον Βίλα την κάλυψη του 40% του μισθού του Κοουτίνιο και να τον αποκτήσουν με τη μορφή του δανεισμού, τοποθετώντας οψιόν αγοράς στα οχτώ εκατομμύρια ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο 31χρονος πραγματοποίησε μια πολύ μέτρια σεζόν με τους «χωριάτες», αντιμετωπίζοντας συνεχόμενα προβλήματα τραυματισμών και σε 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πέτυχε μόλις ένα τέρμα.

