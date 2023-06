Πολύ κοντά σε συμφωνία με την Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας ο Φιρμίνο

Ετοιμάζει βαλίτσες για Σαουδική Αραβία ο Ρομπέρτο Φιρμίνο!

Ο 31χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, ο οποίος αποχώρησε ως ελεύθερος από τη Λίβερπουλ μετά από 8 σεζόν, 362 εμφανίσεις και 111 γκολ, βρίσκεται σε προοχωρημένες συζητήσεις με την Αλ Αχλί, η οποία του έχει προσφέρει ηγεμονικό συμβόλαιο για να τον πείσει να μετακομίσει στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, με την Αλ Αχλί να έχει συμφωνήσει και με τον Σενεγαλέζο τερματοφύλακα της Τσέλσι, Εντουάρ Μεντί, για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Negotiations between Al Ahli and the representatives of Roberto Firmino are advancing. Talks underway. 🚨🟢🇸🇦



He’d join Édou Mendy who has already completed medical tests and signed 3 year contract as new Al Ahly player. pic.twitter.com/p7giu8KI6J