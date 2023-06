Αναλαμβάνει την Πίζα ο Αλμπέρτο Ακουιλάνι

Την παρθενική του επαγγελματική εμπειρία σε πάγκους θα ζήσει ο Αλμπέρτο Ακουιλάνι.

Ο βετεράνος Ιταλός μέσος, που από το 2019 ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στα τμήματα υποδομής της Φιορεντίνα συμφώνησε με την Πίζα στης οποίας τον πάγκο θα κάθεται μέχρι το 2025!

Την είδηση έκανε γνωστή ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σίρα, ο οποίος προσθέτει στο ρεπορτάζ ότι τις επόμενες ημέρες- πιθανόν και ώρες- ο Ακουιλάνι θα βρεθεί στην Πίζα για να υπογράψει το συμβόλαιο του και να ανακοινωθεί.

Τελευταία δουλειά του Ιταλού ήταν η ομάδα Κ19 της Φιορεντίνα, όπου σε 116 ματς από το 2020 μέχρι σήμερα, κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και δύο Σούπερ Καπ.

