Πλησιάζει το «μπαμ»: Συμφωνία Μπάγερν-Κέιν, το… μπαλάκι στην Τότεναμ!

Πολύ κοντά στο μεγάλο «μπαμ» του καλοκαιριού βρίσκεται σύμφωνα με τη γερμανική «Bild» η Μπάγερν Μονάχου!

Όπως υποστηρίζει ο Γερμανός δημοσιογράφος Κρίστιαν Φαλκ, οι «Βαυαροί» έχουν έρθει σε κατ' αρχήν συμφωνία με τον σπουδαίο Άγγλο στράικερ με τον πατέρα και τον αδερφό του αρχηγού της Τότεναμ να παίζουν καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις!

Το μόνο που απομένει τη δεδομένη στιγμή σύμφωνα με την Kicker, είναι ο λονδρέζικος σύλλογος να πει το «ναι» στη νέα πρόταση που ετοιμάζει η Μπάγερν, με τον ίδιο τον παίκτη να έχει εκφράσει την επιθυμία του να ενταχθεί στους πρωταθλητές Γερμανίας.

Θυμίζουμε ότι η Μπάγερν Μονάχου, έχει ήδη καταθέσει μια πρώτη πρόταση στην Τότεναμ για την απόκτηση του Κέιν, με ένα ποσό της τάξης των 70 εκατ. ευρώ, η οποία απορρίφθηκε από τα «σπιρούνια» τη στιγμή που το συμβόλαιο του λήγει το επόμενο καλοκαίρι.

Bayern and Harry Kane have reached an agreement in principle on a transfer for this summer. the family of Kane (father and Brother) conducted the negotations. The prerequisite for the transfer is now: an agreement with Tottenham @BILD_Sport