Αποχωρεί ως ελεύθερος από τη Γιουβέντους ο Κουαδράδο

Παρελθόν από τη Γιουβέντους ο Κουαδράδο!

Ο Κολομβιανός μπακ-χαφ αποχωρεί από τη «Γηραιά Κυρία» και πλέον ψάχνει ως ελεύθερος τον επόμενο σταθμό της ποδοσφαιρικής του καριέρας, με πολλές ομάδες να έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτησή του!

Στη Γιουβέντους από το 2015, όταν εντάχθηκε στο ρόστερ της ως δανεικός από την Τσέλσι, ο Κουαδράδο υπήρξε σημαντικότατο στέλεχος της ομάδας τα τελευταία 8 χρόνια, πραγματοποιώντας 314 εμφανίσεις με 26 γκολ, 65 ασίστ και έχοντας κατακτήσει μαζί της 5 πρωταθλήματα, 4 Κύπελλα Ιταλίας και 2 ιταλικά Super Cup.

Πλέον, μένει να δούμε πού θα μετακομίσει, με τα ιταλικά Μέσα να αναφέρουν ότι έχει ήδη στα χέρια του προτάσεις από Σεβίλλη και Φενέρμπαχτσε.

Juan Cuadrado will leave Juventus as a free agent. Decision made on both club and player side, they will part ways. 🇨🇴



There are many clubs keen on signing Cuadrado, waiting on best option. pic.twitter.com/KGNddsE9dn