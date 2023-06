Στο MLS και στη Μινεσότα Γιουνάιτεντ ο Πούκι!

Σε άλλες… πολιτείες θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τεέμου Πούκι!

Ο Φινλανδός στράικερ αποφάσισε να δοκιμάσει σε ένα πρωτάθλημα που δεν έχει αγωνιστεί ξανά και συγκεκριμένα στο MLS.

Η Μινεσότα Γιουνάιτεντ, λοιπόν, ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπειρου φορ, ο οποίος μια πενταετία έπαιζε στην Νόριτς, ενώ νωρίτερα είχε περάσει από Μπρόντμπι, Σέλτικ, Σάλκε, Σεβίλλη και Ελσίνκι. Παράλληλα, είναι 112 φορές διεθνής με τη Φινλανδία με 38 γκολ.

Με τη Μινεσότα υπέγραψε συμβόλαιο ως τον Δεκέμβριο του 2025. Στη Μινεσότα αγωνίζεται και ο άλλοτε χαφ του Παναθηναϊκού και συμπατριώτης του Πούκι, Ρόμπιν Λουντ.

Welcome to Finnesota 🇫🇮



The club has signed forward Teemu Pukki to a Designated Player contract through June 2025.



📰 >> https://t.co/1jkjScHLtH pic.twitter.com/adsgc3tIfn