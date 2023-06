Σύζυγος Σέρχιο Ρίκο: «Επικοινωνεί και μας φωνάζει με τα ονόματά μας»

Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός ποδοσφαιρικός πλανήτης σοκαρίστηκε με το ατύχημα του Σέρχιο Ρίκο, ο οποίος έπεσε από το άλογό του και μπήκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παραμένει ακόμα.

Παρόλα αυτά, η κατάστασή του Ισπανού πορτιέρε σταδιακά βελτιώνεται. Αρχικά, πριν μία εβδομάδα βγήκε από το τεχνητό κώμα, ενώ τώρα, όπως ενημέρωσε η γυναίκα του, αρχίζει σιγά σιγά να επανέρχεται.

«Ο Σέρχιο επικοινωνεί. Μας φωνάζει με τα ονόματά μας, γνωρίζει τέτοια ποιοι είμαστε, η μνήμη του είναι εξαιρετική», δήλωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μηνύματα αισιοδοξίας η Άλμπα Σίλβα.

🚨 Sergio Rico's health is improving and he is slowly recovering from his accident! 🙏



🗣️ His wife Alba Silva: “Sergio communicates. He calls us by our name, he knows perfectly well who we are, the memory is great.”



@lequipe