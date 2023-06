Σούπερ πρόταση στον Σπαλέτι από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι οδήγησε την Νάπολι στην κατάκτηση του σκουντέτο μετά από 33 χρόνια ανομβρίας και έδωσε χαρά και ευτυχία στους φανατικούς οπαδούς των παρτενοπέι, ωστόσο αυτό το καλοκαίρι τούς πίκρανε, αφού αποχώρησε από την ομάδα του ιταλικού Νότου έναν χρόνο πριν τη λήξη του συμβολαίου του.

Αυτό έγινε σε συνεννόηση με τον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, με τον έμπειρο τεχνικό να ζητάει να φύγει και την επιθυμία του να γίνεται αποδεκτή κατόπιν να αποκαλύπτει σε συνέντευξη Τύπου πως επιθυμεί να μείνει εκτός δράσης για έναν χρόνο.

Δεν αποκλείεται πάντως να έχουμε αλλαγή δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τον Ιταλό δημοσιογράφο Μάρκο Κοντέριο να κάνει λόγο για πρόταση από την Σαουδική Αραβία προς τον Σπαλέτι που θα του αποφέρει 15-20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Αναμφίβολα μία τέτοια πρόταση δεν μπορεί να απορριφθεί με συνοπτικές διαδικασίες, με το ρεπορτάζ να αναφέρει ωστόσο πως αν ο Σπαλέτι αποφασίσει να την αποδεχτεί, θα πρέπει να μιλήσει με τον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις για να ανάψει το πράσινο φως για μία τέτοια μετακίνηση.

🔵🇸🇦 Offerta dall'Arabia Saudita per Luciano #Spalletti.



💵 15-20 milioni a stagione proposti dal tecnico che però per liberarsi dovrebbe prima parlare con ADL e che ha già annunciato di voler restare fermo un anno. Però in SPL ci provano adesso.@TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/cxkxDBOdi1