Ο Κέιν... έκλεισε το μάτι στην Μπάγερν και ανέβηκε στην κορυφή της λίστας της

Μόνο εξασφαλισμένη δεν δείχνει να είναι η παρουσία του Χάρι Κέιν στην Τότεναμ και την επόμενη σεζόν. Το συμβόλαιό του με τους Σπερς άλλωστε λήγει το καλοκαίρι του 2024 και, όσο δεν ανανεώνει, η τρέχουσα μεταγραφική περίοδος φαντάζει ως η τελευταία ευκαιρία των Λονδρέζων να τον πουλήσουν και να βάλουν στα ταμεία τους ένα ιδιαίτερα... παχουλό ποσό.

Το όνομα του Άγγλου φορ ήδη έχει «παίξει» πολύ για τους μεγαλύτερους συλλόγους του πλανήτη, ωστόσο η τσουχτερή τιμή του απέτρεψε τόσο τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όσο και τη Ρεάλ Μαδρίτης από το να προχωρήσουν για την υπογραφή του.

Όπως αποκαλύπτει το γερμανικό Sky Sports πάντως, ένας πιθανός προορισμός για τον 30χρονο θα μπορούσε να είναι η Μπάγερν Μονάχου, στην κορυφή της λίστας της οποίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Η υπόθεση δεν είναι είναι εύκολη για την ομάδα του Τούχελ, ο οποίος αναζητεί σέντερ φορ, όμως με βάση το ίδιο ρεπορτάζ ο Κέιν έχει ενημερώσει τους Βαυαρούς πως αποτελούν τον επιθυμητό προορισμό του σε περίπτωση που αποχαιρετήσει την Τότεναμ.

Η διοίκηση των πρωταθλητών Γερμανίας αναμένεται να... βάλει μπρος τις διαδικασίες για τη συγκεκριμένη μεταγραφή σύντομα, με την ελπίδα μάλιστα πως μπορεί να κάνει τον αρχηγό της εθνικής Αγγλίας δικό της με λιγότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ.

News #Kane: Internally and after new rounds, he‘s the top striker transfer target now.



➡️ Still difficult but #FCBayern got the signal from Kane that Bayern is his preferred destination. #COYS



Bayern bosses, planning the next steps now. Bayern optimistic to get Kane for less… pic.twitter.com/9zOi3MHBYN