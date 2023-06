Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Στην Τζέντα η διοργάνωση του 2023

Η FIFA και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας (SAFF) γνωστοποίησαν τη Δευτέρα (26/6) ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2023 θα διεξαχθεί στην Τζέντα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη μετά το Ριάντ από τις 12 έως τις 22 Δεκεμβρίου.

Η διοργάνωση που παραδοσιακά φέρνει αντιμέτωπες κατά βάση τις πρωταθλήτριες κάθε ηπείρου, θα διεξαχθεί για ακόμα μια φορά (όγδοη) στη Μέση Ανατολή, αλλά για πρώτη στη μεγαλύτερη χώρα της, τη Σαουδική Αραβία, αφού μέχρι στιγμής τα ΗΑΕ έχουν φιλοξενήσει πέντε τουρνουά και το Κατάρ δύο.

Τον περασμένο τίτλο τον κέρδισε η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη σαουδαραβική Αλ Χιλάλ, στη διοργάνωση που διεξληχθη στο Μαρόκο και όχι στο Κατάρ το οποίο φιλοξενούσε το Μουντιάλ του 2022.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρώτο διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με 32 ομάδες θα πραγματοποιηθεί το 2025, με το συμβούλιο της FIFA να αποφασίζει τη διεξαγωγή του στις ΗΠΑ.

FIFA Council appoints United States as host of new and expanded FIFA Club World Cup



