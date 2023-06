«Όχι» του Ντε Λαουρέντις στα 100 εκατ. της Παρί Σεν Ζερμέν για τον Οσιμέν!

Μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι για την Ίντερ Μαϊάμι, αλλά και την επικείμενη μεταγραφή του Κιλιάν Εμπαπέ στη Ρεάλ, η Παρί Σεν Ζερμέν ψάχνει τον νέο σούπερ σταρ που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στην Παριζιάνικη επίθεση!

Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport», οι πρωταθλητές Γαλλίας όχι μόνο προσέγγισαν τη Νάπολι για την περίπτωση του Βίκτορ Οσιμέν, αλλά προέβησαν και σε μια μεγάλη πρόταση, προσφέροντας το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του 24χρονου στράικερ!

Παρ' όλα αυτά, ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Παρί, θεωρόντας πως το ενδιαφέρον αρκετών κορυφαίων αγγλικών συλλόγων για την περίπτωση του νεαρού... κίλερ μπορεί να «εκτινάξει» την τιμή του στα 200 εκατομμύρια ευρώ!

Φέτος, ο νεαρός Νιγηριανός φορ πραγματοποίησε την καλύτερη και πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, μετρώντας 39 συμμετοχές με 31 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, πανηγυρίζοντας παράλληλα μαζί με τους «παρτενοπέι» την κατάκτηση του σκουντέτο!

🚨 Napoli President Aurelio De Laurentiis has rejected an initial offer of €100m from PSG for Victor Osimhen. 🇳🇬❌



De Laurentiis values him at €200m as Premier League clubs prepare to join the race for the Nigerian. 🤑



(Source: @Gazzetta_it) pic.twitter.com/vSFgZAIVLc