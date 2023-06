Ολοκληρώθηκε το deal: Στην Αλ Νασρ του Ρονάλντο μέχρι το 2026 ο Ζίγιεκ!

Δεν βάζουν «φρένο» οι Σαουδάραβες! Μετά τη μετακόμιση του Καρίμ Μπενζεμά και του Ενγκολό Καντέ στην Αλ-Ιτιχάντ με μυθικά συμβόλαια ήρθε η σειρά και για τον Χακίμ Ζίγιεκ να μετακομίσει στην Άπω Ανατολή!

Όπως ενημέρωσε ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσο Ρομάνο, ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός της Τσέλσι θα γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ-Νασρ!

Μάλιστα οι όροι του συμβολαίου έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των Λονδρέζων και του συλλόγου από το Ριάντ, με τον Ζίγιεκ να αναμένεται στη Σαουδική Αραβία τις επόμενες ημέρες, ώστε να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2026!

Το κόστος της μεταγραφής δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, όμως με βάση τα ως τώρα δημοσιεύματα το ποσό δεν θα είναι διόλου ευκαταφρόνητο.

Ο Ζίγιεκ αποκτήθηκε από την Τσέλσι το καλοκαίρι του 2020 έναντι 40 εκατ. ευρώ μετά από μακρά θητεία στον Άγιαξ, πετυχαίνοντας στο «Στάμφορντ Μπριτζ» 14 τέρματα σε 107 ματς.

Final contracts checked, deal closed for Hakim Ziyech set to join Al Nassr. It’s all agreed with Chelsea since last week and also on player side. 🟡🔵✅🇸🇦 #CFC



Contract until June 2026, just matter of medical tests and then official.



Here we go confirmed. pic.twitter.com/uTZYmpul3M