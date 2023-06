Έκλεισε στη Μάντσεστερ Σίτι ο Κόβασιτς!

Παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι θα πρέπει να θεωρείται ο Ματέο Κόβασιτς!

Η εν λόγω εξέλιξη ήταν δεδομένη τις τελευταίες ημέρες, αφού, οι «πολίτες» είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον Κροάτη και η Τσέλσι δεν θα έλεγε «όχι» σε μια οικονομικά συμφέρουσα πρόταση. Έτσι, οι δυο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία και σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο, η ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται εντός της σημερινής ημέρας (26/06).

Όσον αφορά τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα θα καταβάλλει 25 εκατομμύρια λίρες στους «μπλε» και άλλες πέντε με τη μορφή μπόνους.

Ο Κροάτης έχει, ήδη, περάσει τις ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται και θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027 στους πρωταθλητές Αγγλίας και Ευρώπης.

Τη φετινή σεζόν ο Κόβασιτς μέτρησε 37 συμμετοχές, με δυο γκολ και ισάριθμες ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και με τη φανέλα της Τσέλσι έχει κατακτήσει Champions League, Europa League, Ευρωπαϊκό σούπερ καπ και Παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων.

