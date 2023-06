Πλησιάζει στη Λάτσιο ο Τορέιρα

«Χτυπάει» Λούκας Τορέιρα η Λάτσιο! Η ομάδα του Μαουρίσιο Σάρι βρίσκεται σύμφωνα με την ιταλική Corriere dello Sport σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ουρουγουανό χαφ, με τον ιταλό τεχνικό να βλέπει στο πρόσωπο του παίκτη τον επόμενο ηγέτη στη μεσαία γραμμή.

Ο Τορέιρα αποκτήθηκε από τη Γαλατάσαραϊ το καλοκαίρι του 2022, κατακτώντας το πρωτάθλημα, ωστόσο οι «λατσιάλι» πρόκειται να προσφέρουν στον σύλλογο της Τουρκίας ένα ποσό κοντά στα 11 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν.

Μάλιστα σημαντικό ρόλο στην απόφαση της «Τσιμπόμ» να αφήσει τον Ουρουγουανό να φύγει, έπαιξε και διαφαινόμενη απόκτηση του Λεάντρο Παρέδες ο οποίος βρίσκεται προ των πυλών του «Αλί Σαμί Γεν».

