Δίνει χρήματα και Μαγκουάιρ στη Γουέστ Χαμ για Ντέκλαν Ράις η Γιουνάιτεντ!

«Σφαγή» για τα μάτια του Ντέκλαν Ράις στην Αγγλία!

Ο διεθνής χαφ παρουσιάζεται κοντά στη Μάνστεστερ Σίτι, ωστόσο φαίνεται πως οι «πολίτες» δεν είναι οι μοναδικοί που δουλεύουν πυρετώδως ώστε να αποσπάσουν την υπογραφή του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την «Telegraph», η Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ έχει μπει δυνατά στην «κούρσα» για τον Ντέκλαν Ράις, σκοπεύοντας να προσφέρει στη Γουέστ Χαμ χρήματα αλλά και έναν εκ των Χάρι Μαγκουάιρ, Σκοτ ΜακΤόμινεϊ ως αντάλλαγμα!

Παρόλα αυτά, όπως τονίζεται απο το εν λόγω δημοσίευμα, οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν είναι το φαβορί για να αποκτήσει τον Ράις, αφού Σίτι και Άρσεναλ έχουν πιο προχωρημένες διαπραγματεύσεις μαζί του.

#mufc are prepared to offer Harry Maguire and/or Scott McTominay plus cash for Declan Rice but Manchester City and Arsenal are frontrunners. [@TelegraphDucker] pic.twitter.com/d1ZbQQhNQo