Ο Ρονάλντο ζήτησε να μην του κάνουν κοντινό λόγω... ρυτίδων - ΒΙΝΤΕΟ

Όσο κι αν το… καμουφλάρει όμως στο γήπεδο (σε πρωτάθλημα όπως της Σαουδικής Αραβίας), στο φακό είναι δύσκολο να κρύψει ο Κριστιάνο Ρονάλντο την ηλικία του!

Γι’ αυτό στις δηλώσεις μετά το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ισλανδία (όπου γιόρτασε τις 200 διεθνείς συμμετοχές με νικητήριο γκολ) πήρε την κατάσταση στα χέρια του.

Και πριν ξεκινήσει να μιλάει, ζήτησε μεταξύ σοβαρού και αστείου από τον καμεραμάν να μην τον τραβάει από πολύ κοντά για να μη φαίνονται οι… ρυτίδες!

Cristiano Ronaldo's response when the camera gets too close!



“Not too close, eh! Too many wrinkles” 🤣#EURO2024 #ICEPOR pic.twitter.com/QJxmpkm9e6