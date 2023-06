Πυροδοτεί «βόμβα» με Γκόσενς η Ουνιόν Βερολίνου

Ανεβαίνει επίπεδο και το αποδεικνύει η Ουνιόν Βερολίνου!

Ο σύλλογος της Γερμανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του έγκριτου δημοσιογράφου Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, επιθυμεί να κάνει δικό της τον έμπειρο αριστερό μπακ-χαφ της Ίντερ Ρόμπιν Γκόσενς!

Ωστόσο οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν πάρει επίσημη μορφή καθώς η Ουνιόν έχει προσεγγίσει μόνο τον παίκτη ο οποίος δεν είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο να επαναπατριστεί, μιας και πρόκειται να πάρει φανέλα βασικού σε μια ομάδα που θα αγωνιστεί στο Champions League.

O Γκόσενς αγωνίζεται στην Ίντερ από το καλοκαίρι του 2022, με το συμβόλαιο του να λήγει το 2026 και πιθανή μετακίνηση του στο Βερολίνο θα περιοριστεί πιθανότητα σε μια συμφωνία για δανεισμό.

Union Berlin and Robin #Gosens, concrete talks and negotiations now.



➡️ Understand, Gosens has received an official offer from Union Berlin!



Interest since days as reported. Now, Union is pushing.



➡️ Gosens will take his time for a decision

➡️ No negotiations with @Inter… pic.twitter.com/fZAg0N9ya7