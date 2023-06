Φαβορί για τον πάγκο της Λιντς ο Βιεϊρά

Κοντά στον νέο της προπονητή βρίσκεται η Λιντς.

Όπως αναφέρει το «Guardian», η αγγλική ομάδα έχει πλέον στην κορυφή της λίστα της τον Πατρίκ Βιεϊρά, ώστε να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία από την επόμενη σεζόν.

Το εν λόγω δημοσίευμα τονίζει πως οι Ντάνιελ Φάρκε και Σκοτ Πάρκερ παραμένουν στη συζήτηση, όμως ο Βιεϊρά εμφανίζεται στην «pole position» για τη θέση αφού οι άνθρωποι της Λιντς έχουν πολύ καλές εντυπώσεις από την πρηγούμενη δουλειά του. Ο πρώην μέσος της Άρσεναλ και της Γαλλίας απολύθηκε από την Κρίσταλ Πάλας τον Μάρτιο, αλλά στο παρελθόν είχε εντυπωσιάσει στον πάγκο της ομάδας και την είχε οδηγήσει σε πολύ θετικές πορείες.

Το μόνο μειονέκτημα του Βιεϊρά που τονίζει το «Guardian», είναι ότι δεν διαθέτει εμπειρία από πάγκο ομάδας που ψάχνει τον προβιβασμό, αφού δεν έχει βρεθεί σε παρόμοια συνθήκη. Θυμίζουμε ότι η Λιντς θα αγωνιστεί στην Championship, αφού μετά τη φετινή πολύ κακή σεζόν υποβιβάστηκε από την Premier League.

