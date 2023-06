Έκλεισε Τζέκο με «χρυσό» συμβόλαιο η Φενέρμπαχτσε!

Παίρνει Τζέκο η Φενέρμπαχτσε.

Η ομάδα της Τουρκίας έκλεισε τον Βόσνιο φορ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με εξαιρετικές απολαβές. Ο διεθνής επιθετικός έδωσε τα χέρια με τη διοίκηση του συλλόγου για διετή συνεργασία, η οποία θα του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ προβλέπεται και 1 εκατ. ευρώ σε μορφή μπόνους, ενώ έχει κλείσει τα 37 από τον Μάρτιο. Την είδηση επιβεβαιώνει ουσιαστικά και το κλαμπ, κάνοντας γνωστό ότι ο παίκτης θα βρεθεί στην Τουρκία ώστε να περάσει από εξετάσεις και να ολοκληρώσει τις συζητήσεις με τους ανθρώπους της ομάδας.

Ο Τζέκο προέρχεται από διετή παρουσία στην Ίντερ, στην οποία έκανε 101 συμμετοχές με 31 γκολ και 15 ασίστ, ενώ η Φενέρμπαχτσε θα αποτελέσει τον 8ο σταθμό της καριέρας του, στην οποία έχει φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες των Μάντσεστερ Σίτι, Ρόμα, Ίντερ και Βόλφσμπουγκ.

