Eνισχύει τα γκολπόστ με Βικάριο η Τότεναμ!

Μια «ανάσα» από Βικάριο η Τότεναμ!

Τα «σπιρούνια» παρά το γεγονός ότι τις προηγούμενες ημέρες βρίσκονταν σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με την Μπρένφορντ για την απόκτηση του Ισπανού τερματοφύλακα, Ρούμπεν Ράγια, έκαναν την ανατροπή και ήρθαν σε πλήρη συμφωνία με τον Ιταλό τερματοφύλακα της Έμπολι, προσφέροντας του συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 προσθέτοντας ανταγωνισμό στον «άσσο»!

Ωστόσο όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσο Ρομάνο, ο σύλλογος του Λονδίνου, αναμένεται τις προσεχείς ημέρες να καταθέσει επίσημη πρόταση στην Έμπολι για τον 26χρονο διεθνή πορτιέρε, ενώ συνεχίζουν τις συζητήσεις με την Μπρέντφορντ ώστε να «ματσάρουν» την προσφορά και να κατεβάσουν τις απαιτήσεις των «μελισσών» κάτω από τα 40 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τον Βικάριο, την περασμένη σεζόν κατέγραψε 32 συνολικά συμμετοχές με την Έμπολι, βοηθώντας την να παραμείνει στην Serie A για ακόμη μια σεζόν.

