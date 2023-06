Ζητά 180 εκατ. για τον Οσιμέν η Νάπολι!

Δεν θέλει με τίποτα να χάσει τον Βίκτορ Οσιμέν η Νάπολι!

Ο Νιγηριανός φορ μετά τη μαγική του σεζόν αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή ονόματα της αγοράς, με τις Παρί, Μπάγερν, Γιουνάιτεντ και Τσέλσι να είναι μερικές από τις ομάδες που έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την «Parisien», η Νάπολι αξιώνει τουλάχιστον 180 εκατ. ευρώ έτσι ώστε να μπει σε συζητήσεις για την πώληση του Οσιμέν. Την ίδια ώρα, το «sportsmediaset» μεταφέρει την πληροφορία ότι για να σκεφτεί η ιταλική ομάδα να πουλήσει τον Νιγηριανό, θα χρειαστει ένα ποσό από 120 μέχρι 150 εκατ. ευρώ!

Υπενθυμίζουμε πως ο 24χρονος φορ ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν έχοντας πετύχει 26 γκολ σε 32 ματς πρωταθλήματος. επιδόσεις που αρκούσαν για να χριστεί κορυφαίος σκόρερ της Serie A.

🚨 Napoli have set the starting price for Victor Osimhen at €180M. 🤑🇳🇬



He is targeted by:

🇫🇷 PSG

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United

🇩🇪 Bayern



(Source: @le_Parisien_PSG ) pic.twitter.com/NzNPvpyUG7