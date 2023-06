Τσάμπι Αλόνσο, ο αντικαστάτης του Αντσελότι στη Ρεάλ!

Έτοιμη έχει τη διάδοχη κατάσταση για τον πάγκο της η Ρεάλ Μαδρίτης! Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Bild», οι Μαδριλένοι έχουν ενημερωθεί για την αποχώρηση του Κάρλο Αντσελότι το καλοκαίρι του 2024 με σκοπό να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Βραζιλίας.

Και το γερμανικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως οι «μερέγχες» έχουν βρει τη διάδοχη κατάσταση στο όνομα του Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν φέτος με τη Λεβερκούζεν.

Με τον άλλοτε σπουδαίο χαφ να έχει περάσει ως ποδοσφαιριστής από την Ρεάλ Μαδρίτης, γράφοντας τη δική του ιστορία και κατακτώντας ένα Champions League με την ομάδα!

Ο Τσάμπι Αλόνσο θεωρείται ένας από τους πλέον ανερχόμενους προπονητές, ο οποίος δείχνει να έχει όλα τα φόντα για να καθιερωθεί στο ευρωπαϊκό στερέωμα.

🚨💣 BREAKING: Real Madrid plan to hire Xabi Alonso as the club's new coach when Ancelotti leaves in 2024. @BILD #rmalive pic.twitter.com/nlYC8cX1X4