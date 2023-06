Τιμώρησε την Γουέστ Χαμ για όσα έγιναν στον τελικό η UEFA: Χωρίς οπαδούς για 2 εκτός έδρας ματς

Τιμωρία από την UEFΑ για όσα έγιναν στον τελικό του Europa Conference League με τη Φιορεντίνα δέχθηκε η Γουέστ Χαμ.

Συγκεκριμένη, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επέβαλε ποινή δύο εκτός έδρας αγώνων της αγγλικής ομάδας, στους οποίους δεν θα μπορούν να δώσουν το «παρών» οι οπαδοί της. Φυσικά, αυτό συνέβη λόγω των όσων έλαβαν χώρα στο παιχνίδι με τους «βιόλα», όπου οι φίλοι των σφυριών στην εξέδρα πέταγαν πλαστικά ποτήρια, στα οποία είχαν τοποθετήσει αντικείμενα στο εσωτερικό τους, με αποτέλεσμα ένα από αυτά να πετύχει τον Μπιράγκι και να του ανοίξει το κεφάλι.

Η εφαρμογή της ποινής θα ισχύσει στους δύο πρώτους αγώνες στο επόμενο Europa League, καθώς οι Λονδρέζοι θα βρεθούν εκεί λόγω της κατάκτησης του Conference League.

