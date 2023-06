Κλείνει και τον νεαρό αμυντικό Τίμπερ από τον Άγιαξ η Άρσεναλ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού στην Άρσεναλ, με τους δεύτερους της περσινής Premier League να ψάχνουν τρόπους βελτίωσης του ρόστερ τους, έτσι ώστε να παραμείνουν διεκδικητές του τίτλου και τη νέα σεζόν!

Έτσι, μετά την απόκτηση του Κάι Χάβερτς, η ολοκλήρωση της οποίας αποτελεί θέμα χρόνου σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, οι Λονδρέζοι κινούνται για να εντάξουν στο ρόστερ τους και τον νεαρό αμυντικό του Άγιαξ, Γιούριεν Τίμπερ.

Όπως αναφέρει το γερμανικό «Sky Sports» και ο έγκριτος δημοσιογράφος του, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι «κανονιέρηδες» βρίσκονται εδώ και καιρό σε διαπραγματεύσεις με την ομάδα του Άμστερνταμ και μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ικανοποιήσουν τις οικονομικές απαιτήσεις της, οι οποίες ανέρχονται στα 40-45 εκατ. ευρώ.

Σύμμαχος της Άρσεναλ στις διαπραγματεύσεις και ο ίδιος ο Τίμπερ, ο οποίος επιθυμεί να μετακομίσει στην Αγγλία για να αγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο της Premier League. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Άγιαξ, έκανε το ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα το 2020, ενώ κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν πραγματοποίησε 47 (!) εμφανίσεις!

J. #Timber wants to join Arsenal as his move was prepared in detail in the last weeks. #Ajax in negotiations with Arsenal now.



➡️ Agreement expected between €40-45m.



ManUtd no topic as they have a similar profile with Martinez. @SkySportDE 🇳🇱 pic.twitter.com/1G15sSayFj