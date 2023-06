Μπαίνει «σφήνα» στην Άρσεναλ και προσφέρει Μαγκουάιρ και χρήματα για Ράις η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει να αποσπάσει τον Ντέκλαν Ράις από την Άρσεναλ και προσφέρει τους Μαγκουάιρ ή ΜακΤόμινεϊ, αλλά και χρήματα στη Γουέστ Χαμ.

Περιζήτητος έχει γίνει -αν και ήδη ήταν- τις τελευταίες μέρες ο Ντέκλαν Ράις, με πολλές ομάδες να έχουν κάνει προτάσεις για να τον αποκτήσουν, χωρίς μέχρι στιγμής να τα καταφέρνουν.

Μετά την απόρριψη δύο προτάσεων της Άρσεναλ από τη Γουέστ Χαμ, στο παιχνίδι φαίνεται να μπαίνει και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία φαίνεται αποφασισμένη να τον κάνει δικό της. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Telegraph», οι «κόκκινοι διάβολοι» προσφέρουν τον Χάρι Μαγκουάιρ, του οποίου είναι θαυμαστής ο Ντέιβιντ Μόγιες ή τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, για τον οποίο έχουν ενδιαφερθεί και στο παρελθόν τα «σφυριά».

Φυσικά, οι απαιτήσεις των Λονδρέζων είναι πολύ υψηλές για τον 24χρονο Άγγλο, με την ομάδα του Τεν Χαγκ να προσφέρει και χρήματα, με το ποσό να μην έχει γίνει ακόμη γνωστό. Φυσικά, το ενδιαφέρον των Άρσεναλ και Σίτι συνεχίζει να υπάρχει, με την υπόθεση να είναι πιθανό να μετατραπεί σε... σήριαλ.

🚨 Rumours building up that Manchester United are indeed entering the Declan Rice race with a player + cash deal, which would be considered by West Ham.



Agent Shaw might be up to something. 👀 pic.twitter.com/4osiHH1iPI