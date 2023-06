Αρνήθηκε και δεύτερη πρόταση της Γιουνάιτεντ για τον Μάουντ η Τσέλσι - Αυτό είναι το ποσό που ζητάει

Διαπραγματεύσεων συνέχεια ανάμεσα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι για τον Μέισον Μάουντ, με την ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ να πιέζει για την απόκτηση του Άγγλου μεσοεπιθετικού.

Σύμφωνα με την έγκριτη «Athletic», οι «κόκκινοι διάβολοι» κατέθεσαν και δεύτερη επίσημη πρόταση στους Λονδρέζους, ύψους 60 εκατ. ευρώ (55 κατευθείαν και 5 με τη μορφή μπόνους), μόνο για να ακούσουν για δεύτερη φορά αρνητική απάντηση από την Τσέλσι.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Ντέιβιντ Όρνσταϊν, οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε συμφωνία, αφού η Γιουνάιτεντ δεν σκοπεύει να τα παρατήσει και τελικά αναμένεται να ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις της Τσέλσι, η οποία θα πει το «ναι» αν λάβει ένα ποσό της τάξης των 70 εκατ. ευρώ.

Ο Μάουντ έχει μόλις ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με τους «μπλε» και αυτό κάνει την ενδεχόμενη πώλησή του το φετινό καλοκαίρι ακόμα πιο πιθανή. Από το 2017 στην πρώτη ομάδα της Τσέλσι, μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 195 εμφανίσεις με 33 γκολ και 37 ασίστ.

🚨 EXCL: Manchester United have today made an improved bid for Mason Mount. Proposal £45 + £5m add-ons. Chelsea countered with £60 + £5m. #MUFC have a limit, while #CFC are trying to comply with 24yo’s wishes. No agreement but getting closer @TheAthleticFC https://t.co/mkyH8rtm5O