«Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται από την Μπαρτσελόνα ο Γκιντογκάν»

Όλα κυλούν ομαλά για τον Ιλκάι Γκιντογκάν και την Μπαρτσελόνα! Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο 32χρονος Γερμανός πέρασε ήδη τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και σύντομα πρόκειται να ανακοινωθεί από την καταλανική ομάδα.

Μάλιστα, ο Γκιντογκάν θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο. Ο Γερμανός ήθελε πολύ να φορέσει τα μπλαουγκράνα και ήταν η επόμενη άμεση επιλογή της ομάδας αν δεν προχωρούσε το θέμα με τον Λιονέλ Μέσι, όπως και έγινε δηλαδή.

Κάπως έτσι, τα πράγματα κυλούν με γρήγορους ρυθμούς και εντός των επόμενων ωρών θα έχουμε και τις ανακοινώσεις από πλευράς Μπαρτσελόνα.

🚨🚨💣| BREAKING: İlkay Gündoğan will be a FC Barcelona player! He has already passed the medical & will sign a 2+1 years contract. He's a blaugrana! @relevo ☎️🔥🇩🇪 pic.twitter.com/u6EknEjbTs