Έκλεισε στην Άρσεναλ ο Χάβερτς - Πάνω από 70 εκατ. ευρώ το deal!

Έτοιμη να πραγματοποιήσει μια σημαντική μεταγραφή είναι η Άρσεναλ! Οι «κανονιέρηδες» έχουν έρθει σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Κάι Χάβερτς, πληρώνοντας ένα ποσό άνω των 70 εκατ. ευρώ.

Μαζί με τα μπόνους και τις προμήθειες των ατζέντηδων η μεταγραφή αναμένεται να ξεπεράσει τα 75 εκατ. ευρώ, ενώ ο Γερμανός στράικερ θα λαμβάνει 11 εκατ. ευρώ ετησίως και αναμένεται να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

Ο Χάβερτς, το όνομα του οποίου είχε παίξει και για τη Ρεάλ Μαδρίτης προ εβδομάδων, είχε μεταγραφεί στην Τσέλσι από τη Λεβερκούζεν το 2020 με 80 εκατ. ευρώ και σε αυτή την τριετία έγραψε 139 εμφανίσεις με 32 γκολ και 15 ασίστ.

Μάλιστα, ήταν ο παίκτης που είχε δώσει με το δικό του γκολ το Champions League το 2021 στην Τσέλσι απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι.

