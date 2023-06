Ανακοίνωσε και Καντέ η Αλ Ιτιχάντ

Παίκτης της Αλ Ιτιχάντ είναι πλέον με κάθε επισημότητα ο Ενγκολό Καντέ!

Οι πρωταθλητές Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν την απόκτησή του 32χρονου μέσου, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Τσέλσι και μετακόμισε στην Τζέντα, όπου θα συναντήσει τον συμπατριώτη του, Καρίμ Μπενζεμά!

Ο Καντέ έχει στεφθεί Παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική Γαλλίας το 2018 στα γήπεδα της Ρωσίας, φορώντας τη φανέλα της Τσέλσι κατέκτησε το Champions League, το Europa League, τον τίτλο της Premier League και το FA Cup, αλλά κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν μέτρησε μόλις 9 εμφανίσεις, αφού έχασε το μεγαλύτερο μέρος της λόγω τραυματισμού.

Don't listen to the fake news⛔️

Kanté is an Ittihad player now! ✍️🤩



📦 to 📦#WelcomeBox2Box



pic.twitter.com/1LV3lE0MqU