Ετοιμάζει πρόταση για Σον η Αλ Ιτιχάντ!

Έχει πάρει φόρα και δεν σταματά η Αλ Ιτιχάντ!

Η πρωταθλήτρια Σαουδικής Αραβίας έχει ήδη ανακοινώσει τον Καρίμ Μπενζεμά και συμφωνήσει με τον Ενγκολό Καντέ, όμως δεν δείχνει καμία διάθεση να σταματήσει εκεί!

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Τζέντα ετοιμάζει πρόταση στην Τότεναμ για την απόκτηση του Σον, θέλοντας να δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό δίδυμο στην επίθεση μαζί με τον Μπενζεμά. Οι Σαουδάραβες έχουν σκοπό να προσφάρουν στη διοίκηση των Λονδρέζων περίπου 60 εκατ. ευρώ για τον Νοτιοκορεάτη, ενώ η συμφωνία που θα προτείνουν στον παίκτη είναι τετραετής, με 30 εκατ. ευρώ ετησίως.

Παρόλα αυτά, όπως τονίζεται από το Sky Sports, η Τότεναμ δεν είναι διατεθειμένη να μπει σε διαπραγματέυσεις για τον Σον, τον οποίο λογίζει αναπόσπαστο κομμάτι του υλικού της.

