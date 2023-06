Δίνει 15 εκατ. ευρώ για Μπρόζοβιτς η Αλ Νασρ του Ρονάλντο!

Μία ακόμη μεγάλη μεταγραφή κυνηγάει η Αλ Νασρ!

Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο ενδιαφέρεται έντονα για την απόκτηση του Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, έχοντας καταθέσει πρόταση 15 εκατ. ευρώ στην Ίντερ για την απόκτησή του.

Ο αρχηγός των «νερατζούρι» έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026, επομένως δύσκολα η ιταλική ομάδα θα μπει στη διαδικασία να τον πουλήσει, αφού πρόκειται για σημαντικό κομμάτι του συνόλου της.

Ο Κροάτης διεθνής έφτασε στην Ίντερ τον Ιανουάριο του 2015 ως δανεικός από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, με τους Ιταλούς να τον αγοράζουν αντί 5 εκατ. ευρώ στο τέλος της σεζόν.

🚨 Al-Nassr has made an offer of €15M to Inter for Marcelo Brozovic! 🇭🇷



(Source: @DiMarzio) pic.twitter.com/W8qbE8S8F0