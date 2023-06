Κοντά στον Τζάστιν Κλάιφερτ η Μπόρνμουθ!

Νέα τάξη πραγμάτων στην Μπόρνμουθ μετά και την πρόσληψη του Άντονι Ιραόλα για την τεχνική ηγεσία!

Τα «κεράσια» μετά και την έλευση του Ισπανού τεχνικού αλλά και την παραμονή στην Premier League, φαίνεται πως βρίσκονται πολύ κοντά και στην πρώτη τους μεταγραφή αφού είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Τζάστιν Κλάιφερτ!

O Oλλανδός εξτρέμ, που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Ρόμα στη Βαλένθια δεν υπολογίζεται από τον Ζοσέ Μουρίνιο και ο Άντονι Ιραόλα εξέφρασε την επιθυμία του να τον φέρει στο Μπόρνμουθ!

Μάλιστα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι συζητήσεις μεταξύ του παίκτη και του αγγλικού συλλόγου είναι προχωρημένες και δεν αποκλείεται εντός των επόμενων ωρών να επέλθει συμφωνία.

Θυμίζουμε ότι ο Κλάιφερτ, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Άγιαξ, ενώ στη συνέχεια αποκτήθηκε από τη Ρόμα, η οποία τον παραχώρησε δανεικό κατά σειρά σε Λειψία, Νις και Βαλένθια.

Με τις «νυχτερίδες» ο Κλάιφερτ, κατέγραψε την περασμένη σεζόν 29 εμφανίσεις, πετύχε εννέα τέρματα ενώ μέτρησε και δύο ασίστ.

