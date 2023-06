Επιστρέφει στην Παρί ο Βαϊνάλντουμ - Δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς η Ρόμα

Ετοιμάζεται να γυρίσει στην Παρί Σεν Ζερμέν ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ. Η Ρόμα απέκτησε τον Ολλανδό με τη μορφή δανεισμού το προηγούμενο καλοκαίρι, ωστόσο δεν έδωσε όσα θα ήθελαν οι Ρωμαίοι και έτσι δεν ενεργοποίησαν την οψιόν αγοράς.

Ωστόσο, ο Βαϊνάλντουμ δεν είναι ούτε στα πλάνα της Παρί, όπως αναφέρει ο Νικολό Σίρα με δημοσίευμά του και είναι πολύ πιθανόν να ξαναφύγει. Να θυμίσουμε πως ο Ολλανδός είχε έναν σοβαρό τραυματισμό σε μια προπόνηση των «τζαλορόσι» πριν καν ξεκινήσει η σεζόν και έλειπε αρκετούς μήνες.

Με την φανέλα της Ρόμα μέτρησε συνολικά 23 συμμετοχές, με 2 γκολ και μια ασίστ.

