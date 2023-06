Αναλαμβάνει ομάδα της Premier League ο Ιραόλα

Τον αντικαταστάτη του Γκάρι Ο' Νιλ, λίγες ώρες μετά την απομάκρυνση του 40χρονου προπονητή από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου ανακοίνωσε η Μπόρνμουθ!

Συγκεκριμένα, τα «κεράσια» ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον 40χρονο Ισπανό προπονητή Άντονι Ιραόλα,, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας για τα επόμενα δύο χρόνια και μέχρι το καλοκαίρι του 2025!

Να θυμίσουμε πως το προηγούμενο διάστημα, ο Βάσκος τεχνικός βρισκόταν στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού Πειραιώς, με το όνομά του να παίζει για τον πάγκο των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι όπως όλα δείχνουν βρίσκονται μια... ανάσα από τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ!

Την τελευταία τριετία, ο άλλοτε προπονητής της ΑΕΚ, Άντονι Ιραόλα, βρέθηκε στο «τιμόνι» της Ράγιο Βαγιεκάνο, μετρώντας 136 ματς στον πάγκο του ισπανικού συλλόγου (56-30-50) σε όλες τις διοργανώσεις.

We are delighted to announce the appointment of Andoni Iraola as the club's new head coach.



Welcome to #afcb, Andoni 🤝