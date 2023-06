Στην Μπαρτσελόνα ο 18χρονος Μικαΐλ Φαγέ - Στα 400 εκατ. ευρώ η ρήτρα αποδέσμευσης!

Μία κίνηση με μέλλον πραγματοποίησε η Μπαρτσελόνα, η οποία συμφώνησε με την Κουστόσιγια Ζάγκρεμπ για την απόκτηση του Μικαΐλ Φαγέ.

Ο 18χρονος Σενεγαλέζος, ο οποίος τη φετινή σεζόν πραγματοποίησε 13 συμμετοχές συνοδευόμενες με ένα γκολ στη δεύτερη κατηγορία της Κροατίας, θα ενταχθεί στη δεύτερη ομάδα των «μπλαουγκράνα». Μάλιστα, οι Καταλανοί πιστεύουν φαίνεται πως πιστεύουν αρκετά στις δυνατότητές του, καθώς έθεσαν ρήτρα αποδέσμευσης στα 400 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, το συμβόλαιό του θα έχει ισχύ για τέσσερα χρόνια μέχρι το 2027, ενώ η τιμή αγοράς του δεν έχει γίνει γνωστή.

🤝 Agreement with NK Kustošija Zagreb for the transfer of 𝗠𝗶𝗸𝗮𝘆𝗶𝗹 𝗙𝗮𝘆𝗲 to #BarçaAtlètic.https://t.co/rGB4KkUt0L