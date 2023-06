Γκουαρντιόλα: «Όλοι ξέρουμε που θέλει να παίξει ο Εμπαπέ»

Για το ενδεχόμενο η Μάντσεστερ Σίτι να ενδιαφερθεί για την απόκτηση του Κιλιάν Εμπαπέ μίλησε ο Πεπ Γκουαρντιόλα. Ο τεχνικός των «citizens” απέκλεισε κάθε πιθανότητα η ομάδα του να προσπαθήσει να κάνει δικό της τον Γάλλο επιθετικό, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος για να συμβεί αυτό καθώς όλοι γνωρίζουν το ποια είναι η επιθυμία του, δηλαδή, η Ρεάλ Μαδρίτης.

«Δεν θα προσπαθήσουμε να υπογράψουμε τον Εμπαπέ, δεν θα έρθει στη Μάντσεστερ Σίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά προσθέτοντας… «Όλοι ξέρουμε που θέλει να πάει».

Θυμίσουμε ότι ο Εμπαπέ έχει ενημερώσει ότι φέτος θα παραμείνει στην Παρί Σεν Ζερμέν αλλά του χρόνου δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του, ουσιαστικά κάνοντας γνωστή την απόφασή του να φύγει από τους Παριζιάνους.

Pep Guardiola: “We will not sign Kylian Mbappé, he’s not joining Man City — all of you know where he wants to go…”. 🇫🇷 pic.twitter.com/wq0ETWPuuR