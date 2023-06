Έσβησε τις φήμες για Εμπαπέ ο Πέρεθ: «Ο Χοσέλου θα είναι η τελευταία μεταγραφή του καλοκαιριού»

Έβαλε «στοπ» σε κάθε σενάριο ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ συνομίλησε με οπαδούς της «βασίλισσας» στον δρόμο, κι ένας από αυτούς τον ρώτησε για την περίπτωση του Χοσέλου. Ο Πέρεθ επιβεβαίωσε ότι ο επιθετικός της Εσπανιόλ θα έρθει ως δανεικός από την ομάδα της Βαρκελώνης, και θα ανακοινωθεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Παρόλα αυτά, η σημαντική δήλωση του 76χρονου ήρθε στην επόμενη ερώτηση του νεαρού, που αναρωτήθηκε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Ο Πέρεθ τόνισε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μεταγραφές μετά τον Χοσέλου, έβαλε δηλαδή στην ουσία τέλος στα σενάρια για τον Κιλιάν Εμπαπέ!

Θυμίζουμε πως ο Γάλλος επιθετικός την προηγούμενη εβδομάδα είχε δηλώσει ότι δεν θέλει να ανανεώσει με την Παρί μετά το 2024, κάτι που πολλοί ερμήνευσαν ως οιωνό ότι θα αποχωρήσει άμεσα από το Παρίσι για τη Ρεάλ. Παρόλα αυτά, τόσο ο Γάλλος επιθετικός όσο και ο πρόεδρος της «βασίλισσας» δεν άφησαν κανένα περιθώριο στη φημολογία αυτή.

Florentino Pérez answering to Madrid fans that Joselu will sign next week will be the last signing this summer



