Η Αλ Χιλάλ θέλει να μπει... σφήνα στην Παρί για τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο!

Μετά τους ποδοσφαιριστές και τον πακτωλό χρημάτων που προσφέρουν για την απόκτησή τους, σειρά πήραν οι προπονητές για τις ομάδες της Σαουδικής Αραβίας!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής «Foot Mercato», διακαείς πόθος της διοίκησης της Αλ Χιλάλ για την τεχνική ηγεσία του συλλόγου είναι ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο!

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, οι Σαουδάραβες έχουν καταθέσει ήδη επίσημη πρόταση στην Πόρτο για την απόκτηση του 48χρονου Πορτογάλου προπονητή, ο οποίος δεσμεύεται με τους «δράκους» με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Παρ' όλα αυτά, ο Κονσεϊσάο δεν φαίνεται διατεθειμένος να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία, θέλοντας να παραμείνει στη Γηραιά Ήπειρο και στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Όλα αυτά, έρχονται μόλις μία ημέρα μετά τις συζητήσεις της Παρί Σεν Ζερμέν με τον άλλοτε παίκτη του ΠΑΟΚ , ώστε να διαδεχθεί τον Κριστόφ Γκαλτιέ στην τεχνική ηγεσία των πρωταθλητών Γαλλίας.

