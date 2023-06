Ολοκλήρωσε τα ιατρικά και ανακοινώνεται στην Αλ Ιτιχάντ ο Καντέ!

Πυροδοτεί τη νέα «βόμβα» η Αλ Ιτιχάντ!

Μετά τον Καρίμ Μπενζεμά, παίκτη της σαουδαραβικής ομάδας θα αποτελέσει και ο Ενγκολό Καντέ, ο οποίος ήταν εδώ και καιρό γνωστό πως βρίσκεται κοντά στη μετακόμιση στη χώρα της Μέσης Ανατολής!

Όπως μετέδωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γάλλος αμυντικός χαφ ολοκλήρωσε και το δεύτερο κομμάτι των ιατρικών εξετάσεων που είχε απομείνει, επομένως μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται και η ανακοίνωσή του από την Αλ Ιτιχάντ, η οποία προσθέτει έναν ακόμη παίκτη πρώτης γραμμής στο ρόστερ της!

Θυμίζουμε πως ο Καντέ θα λάβει στην ομάδα της Μέσης Ανατολής ένα συμβόλαιο της τάξεως των 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ποσό που αν προστεθεί στα 200 εκατ. του Μπενζεμά, αποδεικνύει πως η Αλ Ιτιχάντ έχει ακόμη... πολλά λεφτά να δώσει.

Understand N'Golo Kanté has completed second, final part of medical tests with Al Ittihad yesterday and deal will finally be announced in the next hours after being revealed here two weeks ago. 🟡⚫️🇸🇦



Terms have changed as contract will be longer than expected. pic.twitter.com/7yScQQsYN6