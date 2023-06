Στα ραντάρ της Λίβερπουλ ο Εμπερέτσι Έζε της Κρίσταλ Πάλας!

Στο κυνήγι μιας πολύ έξυπνης και με... μπόλικο μέλλον μεταγραφής βρίσκεται η Λίβερπουλ!

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, οι «reds» φέρονται να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Εμπερέτσι Έζε, ο οποίος τη φετινή σεζόν έβγαλε... μάτια με στην Premier League με τη φανέλα της Κρίσταλ Πάλας.

Ο 24χρονος Άγγλος εξτρέμ πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν, στην οποία κατέγραψε 38 συμμετοχές με 10 γκολ και 4 ασίστ σε επίπεδο πρωταθλήματος, όντας εκ των πρωταγωνιστών για την ομάδα του Ρόι Χόντσον.

Πρόκειται για έναν εκρηκτικό μεσοεπιθετικό με έφεση στο σκοράρισμα και τις ντρίπλες, χαρακτηριστικά που ταιριάζουν «γάντι» με την αγωνιστική φιλοσοφία του Γιούργκεν Κλοπ.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2025, κάτι που σημαίνει πως η Λίβερπουλ θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον κάνει κάτοικο «Άνφιλντ».

Πριν από λίγες ημέρες μάλιστα, ο Εζέ πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Αγγλίας, αγωνιζόμενος για 20 λεπτά στο παιχνίδι με τη Μάλτα για τα προκριματικά του Euro 2024.

