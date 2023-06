Η Αλ Χιλάλ θέλει τον Κουλιμπαλί

Άλλος ένας παίκτης που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έχει μπει στο στόχαστρο μιας αραβικής ομάδας. Σύμφωνα με το Footmercato.net, η Αλ Χιλάλ θέλει τον Καλιντού Κουλιμπάλι ο οποίος είναι προς αποχώρηση από την Τσέλσι.

Περισσότερες λεπτομέρειες δεν αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα αλλά επισημαίνεται η επιθυμία της η Αλ Χιλάλ να κάνει μια κίνηση αντίστοιχη με τον Καρίμ Μπενζεμά, ειδικά από την στιγμή που προσπάθησε να κάνει το μεγάλο deal με την απόκτηση του Λιονέλ Μέσι, χωρίς όμως αυτή να στεφθεί με επιτυχία.

🚨🔵🇸🇳 #PL|



◉ Al-Hilal made a first proposal to Kalidou Koulibaly, the center back of Chelsea.https://t.co/3UDxA9qZfP pic.twitter.com/I2UxVwsyx0