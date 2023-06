Επέστρεψε στην εθνική των ΗΠΑ μετά την... υπόθεση Ρέινα ο Μπερχάλτερ

Επιστροφή στον πάγκο των ΗΠΑ για τον Γκρεγκ Μπερχάλτερ, που θα αναλάβει ξανά τη θέση που είχε αφήσει στο τέλος του 2022.

Ο 50χρονος τεχνικός είχε αποχωρήσει παρά την εξαιρετική παρουσία της εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, μετά την αποκάλυψη για βιαιοπραγία κατά της νυν συζύγου του κατά τις αρχές της δεκαετία του '90.

Ένα συμβάν που είχε αποκαλυφθεί από την οικογένεια του Τζιοβάνι Ρέινα (!) λόγω της κακής σχέσης που είχε ο ομοσπονδιακός τεχνικός με τον νεαρό ποδοσφαιριστή!

Ο Μπερχάλτερ είχε απολογηθεί δημοσίως για την πράξη του, την οποία είχε συγχωρέσει η μετέπειτα γυναίκα του και μητέρα των τεσσάρων παιδιών του.

Εντέλει, ο Αμερικανός θα επιστρέψει στον πάγκο μετά την... περιπέτεια αναλαμβάνοντας μετά τη λήξη του προσεχούς Gold Cup.

Gregg Berhalter has been chosen to lead the #USMNT to the 2026 FIFA World Cup » https://t.co/ObcP1tCbvH pic.twitter.com/c85nwVS9to