Community Shield: Στις 6 Αυγούστου το πρώτο ντέρμπι της σεζόν ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ

Ορίστηκε το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για την Αγγλία, με την FA να ανακοινώνει την ημερομηνία που θα διεξαχθεί το Community Shield.

Αυτή θα είναι η 6η Αυγούστου, εκεί όπου η Μάντσεστερ Σίτι που κατέκτησε σχεδόν τα πάντα στο Νησί (εκτός του Carabao Cup που κατέληξε στη Γιουνάιτεντ), θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ, η οποία τερμάτισε στη δεύτερη θέση της Premier League.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Wembley», με τις δύο ομάδες να έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Φυσικά, το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα θέλει να κατακτήσει ακόμη ένα τρόπαιο και θα προσπαθήσει να φτάσει σε ένα ιστορικό ρεκόρ (αν πάρει και το ευρωπαϊκό Super Cup και το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων) με έξι κούπες σε ένα ημερολογιακό έτος, κάτι που Καταλανός τεχνικός είχε καταφέρει το 2009 με την Μπαρτσελόνα.

