Κάνει πρόταση στον Γκαλτιέ η Νάπολι

Στον Κριστόφ Γκαλτιέ φέρεται να καταλήγει η Νάπολι για να καλύψει το κενό στο πόστο του προπονητή. Η Gazzeta Dello Sport αναφέρει πως οι «παρτενοπέι» ετοιμάζονται νκαταθέσουν πρόταση στον Γάλλο τεχνικό για να αναλάβει αυτός την ομάδα και αντικαταστήσει τον Σπαλέτι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Νάπολι θα κάνει πρόταση για ένα συμβόλαιο στον Γάλλο αντίστοιχο με αυτό που είχε ο Σπαλέτι, δηλαδή, για συνεργασία δύο ετών με συνολικές απολαβές τέσσερα εκατομμύρια και την προοπτική για ανανέωση για ακόμη μια σεζόν σε μια περίπτωση που θα ανέβαζε τις αποδοχές του στα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Στο σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι εάν -τελικά- δεν υπάρξει θετική απάντησε από τον Γκαλτιέ τότε στο πλάνο της σαν δεύτερη επιλογή είναι Ρούντι Γκαρσιά, έχοντας στο μυαλό του ο ιδιοκτήτης της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις την προηγούμενη επιτυχημένη παρουσία του Γκαρσιά στη Ρόμα για περίπου τρία χρόνια.

