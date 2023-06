Με την Πουτέγιας και τον Λεβαντόφσκι να πρωταγωνιστούν στην παρουσίαση, η Μπαρτσελόνα έκανε γνωστή τη βασική εμφάνιση της νέας σεζόν και προκάλεσε… νοσταλγίες στον κόσμο της!

Οι «μπλαουγκράνα» ακολούθησαν τη γνωστή μέθοδο στις παρουσιάσεις τους, με τους παίκτες και τις παίκτριες να διαφημίζουν τη νέα φανέλα και όχι με διάφορα μοντέλα που παρατηρείται να συμβαίνει το τελευταίο διάστημα σε κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης.

Απ’ την πλευρά της ομάδα του Τσάβι, σταρ της παρουσίασης ήταν ο Λεβαντόφσκι, αλλά και οι Πέδρι, Γκάβι και Ρόναλντ Αραούχο, ενώ στις γυναίκες τα φώτα τράβηξε η Πουτέγιας που ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια της Μπαρτσελόνα στην κατάκτηση του φετινού Champions League.

Μάλιστα, στα σχόλια των φίλων της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σύγκριναν τη νέα φανέλα με αυτή της σεζόν 1999-2000, μόνο που τότε τα χρώματα ήταν μισό - μισό.

Όσον αφορά τις τιμές, χωρίς αριθμό και όνομα παίκτη κυμαίνεται στα 154,99, ενώ αν κάποιος επιθυμεί με το όνομα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, τότε κοστίζει 174,99 ευρώ.

𝑯𝒆𝒓𝒆 𝒕𝒐 𝒍𝒆𝒂𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒚​ ♦️ Our home kit for the 2023/24 season pic.twitter.com/34K3nGdhV9