Αήττητη εκτός έδρας εδώ και μια διετία η Κροατία!

Μπορεί να γίνονται όλα τα ματς του Final Four στην Ολλανδία, ωστόσο η Κροατία ήταν... κανονική φιλοξενούμενη στο ματς με τους διοργανωτές «οράνιε», στο 4-2 για τα ημιτελικά του Nations League.

Ένα αποτέλεσμα που έστειλε τη Χρβάτσκα στον τελικό του θεσμού και ταυτόχρονα επέκτεινε το εκτός έδρας αήττητο σερί της στα εννέα ματς!

Πάνε δύο χρόνια από την τελευταία φορά που η παρέα του Λούκα Μόντριτς ηττήθηκε από ομάδα που έπαιζε εντός συνόρων, με την Αγγλία να τη λυγίζει με 1-0 στο Γουέμπλεϊ για την τελική φάση του Euro τον Ιούνιο του 2021.

Έκτοτε, ακολούθησαν νίκες σε Σλοβακία, Κύπρο, Μάλτα, Δανία, Γαλλία, Αυστρία, Σαουδική Αραβία και Τουρκία, με το 4-2 στην παράταση ενάντια στους Ολλανδούς να φέρνει το 9/9.

Ninth in a row. Host Croatia at your own peril. 😎



We're coming for it on Sunday! https://t.co/eium6WJkKN