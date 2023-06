Ρεάλ Μαδρίτης: Παρουσίασε τις νέες της φανέλες σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο

Την πρώτη της φανέλα για τη σεζόν 2023-2024 παρουσίασε η Ρεάλ Μαδρίτης. Το χαρακτηριστικό λευκό χρώμα των Μαδριλένων είναι και πάλι το κυρίαρχο με τις λεπτομέρειες να είναι άλλες χρυσές και άλλες μαύρες στο χρώμα του σήματος της εταιρείας ένδυσης της «βασίλισσας», Adidas. Στο βίντεο της παρουσίασης πρωταγωνίστησαν οι Βάθκεθ, Κρόος, Βαλβέρδε, Μεντί, Μιλιτάο, καθώς και δύο παίκτριες από την ομάδα των γυναικών.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε μαζί και η φανέλα της μπασκετικής ομάδας, καθώς κι εκείνης του ποδοσφαίρου γυναικών, που είχε ανάλογα χρώματα. Στην οικογενειακή φωτογραφία των τμημάτων της Ρεάλ παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Ρούντι Φερνάντεθ, Έντι Ταβάρες, Βινίσιους Τζούνιορ και Νταβίντ Αλάμπα.

⚪🟡 It's here and it's perfect - our new 2023/24 home kit is now available! 🆕

👕 @adidasfootball